Пропавшая 12-летняя школьница из Любани найдена

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Найдена 12-летняя жительница Любани Ирина Деченя, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

Как сообщалось ранее, сегодня девочка на маршрутном автобусе уехала из Любани в Минск. Вышла из автобуса на ул.Свердлова (в районе ж/д вокзала) и ушла в неизвестном направлении.

"Девочку нашли сотрудники Управления уголовного розыска УВД Миноблисполкома совместно с волонтерами возле поселка Михановичи Минского района. Она шла пешком вдоль дороги домой. С ребенком все в порядке", - говорится в сообщении.

В ближайшее время девочка будет передана родителям. УВД Миноблисполкома благодарит всех неравнодушных граждан за помощь в поиске.-0-