2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пропавшая 20 лет назад белоруска нашлась в России, молодой человек опознал ее по ориентировке 1999 года в интернете. Такую информацию опубликовала в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Четырехлетняя Юля пропала в 1999 году. Родители потеряли ее в вечернем поезде Минск - Осиповичи. Два дня отец и мать блуждали по станциям в надежде найти ребенка: спрашивали уличных продавцов, расклеивали фотографии, общались с пассажирами, обследовали все колодцы в округе. Когда поиски не увенчались успехом, безутешные родители обратились в милицию.

На поиски ребенка ориентировали всех, но не было ни одной зацепки. Разыскное дело не прекращалось. "В дежурную службу пуховичской милиции поступил звонок из России: по ключевым словам "девочка Юля", "4 года", "потерялся ребенок" молодой человек нашел информацию о пропавшей без вести четырехлетней Юле", - рассказала Ольга Чемоданова.

Парень из России позвонил в Пуховичский РОВД 18 августа. Он просматривал в интернете старые ориентировки и увидел девочку, похожую на его знакомую. Во время телефонного разговора были получены сведения, схожие с обстоятельствами пропажи девочки Юли в 1999 году.

Эксперты устанавливали внешнее сходство, сравнивая старые и новые фотографии девушки. Образцы эпителия девушки и предполагаемой матери направили в Госкомитет судебных экспертиз для генетической экспертизы. По результатам исследования ДНК материнство подтверждено.-0-