Пропавшая в Гродно 15-летняя девушка пряталась в лесу вместе с парнем

28 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Пропавшую в Гродно 15-летнюю девушку нашли в Берестовицком районе: она пряталась в лесу вместе со своим парнем. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Девушка ушла из дому 19 августа. 21 августа мать 15-летней жительницы Гродно обратилась за помощью в милицию.

"Вчера сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних и уголовного розыска РОВД Октябрьского района обнаружили ее в Берестовицком районе. Девушка пряталась в лесу возле деревни Могиляны вместе с 17-летним знакомым. Домой возвращаться они не желали", - рассказали в милиции.

Девушку передали матери здоровой и невредимой.-0-