Пропавшая в Кировском районе девочка нашлась

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пятилетняя девочка из Бобруйска, которая ушла со двора дома в деревне Скачок Кировского района, найдена сотрудником местного РОВД во время подворового обхода. Такую информацию опубликовала в Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

Девочка спала в соломе во дворе одного из жилых домов. Розыск прекращен.

Как сообщалось, примерно в 16.00 девочка на некоторое время осталась возле дома без присмотра взрослых и ушла в неизвестном направлении. Поиски ребенка вели милиционеры, спасатели и местные жители.-0-