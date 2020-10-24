Пропавшая в Минске 14-летняя школьница найдена

24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пропавшая в Минске 14-летняя Виктория Панасик найдена. Такая информация размещена в официальном Telegram-канале МВД "Разыскивает милиция", сообщает БЕЛТА.

"Милиционеры обнаружили подростка в Минске. С ней все в порядке, ее передали законным представителям", - говорится в сообщении.

Как отмечалось, 14-летняя жительница Минска Виктория Панасик 21 октября около 20.00 ушла из дома в районе бульвара Шевченко. О ее местонахождении ничего не было известно.-0-