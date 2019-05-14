Пропавшая в Минске 23-летняя девушка вернулась домой

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пропавшая в Минске 23-летняя Елизавета Цыганкова вернулась домой, сообщили БЕЛТА в Московском РУВД Минска.
"Девушка вышла на связь с мамой и вернулась домой. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает", - проинформировали в РУВД.
Как сообщалось, девушка 12 мая ушла от станции метро "Площадь Якуба Коласа" в неизвестном направлении. Ее разыскивала милиция, ранее из дома она не уходила.-0-
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