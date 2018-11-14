Пропавшая в Минском районе девушка вернулась домой

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минским РУВД прекращен розыск Софьи Карабановой, девушка сама вернулась домой. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.
Поиском девушки занимались сотрудники уголовного розыска Минского РУВД, действенную практическую помощь оказывали волонтеры. "Были выработаны предположительные направления, куда могла уйти несовершеннолетняя. Там и проводились основные поисковые мероприятия, - рассказали в УВД. - Сегодня днем девушка сама вернулась домой. Причины ее ухода и местонахождение в течение суток устанавливаются".
Управление внутренних дел Миноблисполкома благодарит всех, кто принял участие в поисках.
Как сообщалось, Софья Карабанова 2001 года рождения - учащаяся кулинарного колледжа - утром 13 ноября ушла из дома на учебу и пропала, ее телефон был недоступен.-0-
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