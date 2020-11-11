Пропавшего без вести жителя Светлогорска нашли убитым в лесу

11 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Вблизи Светлогорска грибник нашел труп без вести пропавшего. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Днем 9 ноября в Светлогорский РОВД поступило заявление об исчезновении 56-летнего жителя райцентра. В течение суток мужчину не нашли, а на следующий день его труп обнаружил в лесу грибник. "Завернутое в целлофан тело с различными повреждениями свидетельствовало о насильственной смерти. К раскрытию преступления подключились сотрудники уголовного розыска областного УВД", - рассказала Ольга Чемоданова.

Выяснилось, что горожанина убил его 59-летний работодатель, с которым они выпивали в автомастерской вечером 6 ноября. Во время застолья между мужчинами возник конфликт, они подрались. В итоге хозяин гаража сильно избил собутыльника домкратом и уснул. Пострадавший скончался от полученных травм.

Утром владелец СТО вывез труп в лес, а на месте трагедии навел порядок. Однако полностью скрыть следы преступления не удалось.

В отношении жителя Светлогорска возбудили уголовное дело за убийство. Фигурант водворен в ИВС.-0-