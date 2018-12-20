Пропавшего инвалида-колясочника разыскивают в Минской области

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. УВД Минского облисполкома разыскивает жителя поселка Смиловичи Червенского района, 33-летнего Сергея Никитенко. Об этом БЕЛТА сообщили в областном управлении милиции.

Мужчина 16 декабря уехал из дома на автомобиле "Додж-Неон" черного цвета и не вернулся. Есть информация, что молодой человек выехал в Минск. Регистрационный номер авто - 5009 ВО-5.

Житель Смиловичей - инвалид первой группы, он не может передвигаться самостоятельно. Мужчина худощавого телосложения, его рост около 175 см, глаза серые, волосы русые. Был одет в серую шапку, черную куртку, темные спортивные брюки и черные кроссовки. На левом плече у него татуировка фан-клуба "Динамо-Минск", на голове сзади шрамы.

Милиция просит граждан, которым что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, позвонить по телефонам: (8-01714) 5-52-95, (8-01714) 5-55-05, (8-017) 229-04-03, либо 102.-0-

Фото с сайта УВД Минского облисполкома