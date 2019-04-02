Пропавшего минчанина нашли утонувшим в Комсомольском озере

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанина, который пропал 30 марта, нашли утонувшим в Комсомольском озере. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"Сотрудниками Центрального РУВД Минска и Минской городской организации ОСВОД, а также волонтерами поисково-спасательного отряда "Ангел" сегодня на дне Комсомольского озера было найдено тело разыскиваемого. В настоящий момент на месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства произошедшего", - проинформировали в милиции.

Молодой человек ушел из дома на улице Каховской вечером 30 марта. Ранее он не пропадал.-0-

Фото поисково-спасательного отряда "Ангел"