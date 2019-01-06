Пропавшего могилевчанина нашли мертвым в нежилом доме

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Могилевчанин, пропавший без вести 1 января, обнаружен мертвым, сообщили БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома.

По оперативной информации, 29-летний могилевчанин работал на предприятии в агрогородке Речки. В сельском доме культуры этого же агрогородка он отмечал Новый год, и там его пьяным видели местные жители. В новогоднюю ночь он ушел оттуда в неизвестном направлении. Поиски начались 2 января после поступления заявления от родственников.

Сотрудники отдела уголовного розыска Октябрьского РОВД Могилева 5 января обнаружили его тело без видимых признаков насильственной смерти в нежилом доме в агрогородке Речки Могилевского района. По предварительной версии, мужчина застрял в проеме цокольного этажа (подвала), когда пытался туда залезть. Обстоятельства и точная причина смерти будут установлены экспертами и следователями во время проверки.-0-