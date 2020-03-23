Пропавшего пенсионера разыскивают в Могилеве

23 марта, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве разыскивают без вести пропавшего 73-летнего Николая Алексеевича Симакова, жителя деревни Подгорье Могилевского района. Такая информация опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Беларуси Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

Мужчина 19 марта около 19.00 ушел из приемного покоя УЗ "Могилевская городская больница скорой медицинской помощи". До сегодняшнего дня местонахождение пенсионера неизвестно.

Его приметы: на вид 75-80 лет, рост 175 см, среднего телосложения, глаза серые, волосы короткие и седые. Он был одет в синюю вязаную шапку, кожаную куртку коричневого цвета, черный батник и спортивные штаны, зимние черные ботинки. У мужчины на обеих руках многочисленные татуировки, он передвигается с помощью трости. С собой при нем был паспорт и пенсионное удостоверение.

О местонахождении Николая Алексеевича можно сообщить по телефонам: 8(0222)22-15-92, +375(29)698-85-35.-0-