Пропавшего под Радошковичами 11-летнего мальчика нашли

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Молодечненском районе милиция, спасатели и неравнодушные люди искали уехавшего в лес мальчика. Его нашли ночью, сообщили БЕЛТА в МЧС.

11 июля в 23.06 спасатели получили сообщение о пропавшем в лесу 11-летнем мальчике. Ребенок около 21.00 уехал на велосипеде из деревни Загорцы вблизи городского поселка Радошковичи в неизвестном направлении.

"Для поисковых работ были задействованы сотрудники МВД, работники МЧС и население. В 2.15 пропавший ребенок был обнаружен, в медицинской помощи он не нуждался", - проинформировали в МЧС. Мальчика нашли волонтеры.

Кроме того, в тот же день в Молодечненском районе сотрудники МЧС оказывали помощь в поиске потерявшейся 6-летней девочки в районе деревни Бояры. Ее обнаружили местные жители.-0-