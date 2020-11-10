Пропавшего подростка из Волковысского района нашли в Осиповичах

10 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Пропавшего 17-летнего жителя Волковысского района нашли в Осиповичах. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Гродненского облисполкома.

В милицию 6 ноября обратилась мать подростка. Она рассказала, что сын 31 октября уехал из горпоселка Россь в неизвестном направлении. С ее слов, подросток любит посещать парки аттракционов и передвижные цирки, периодически без предупреждения родственников ездил в различные населенные пункты, чтобы посетить такие объекты.

Выяснилось, что все это время парень находился в Осиповичах в парке аттракционов. Сотрудник парка прочитал в соцсетях о пропавшем и сообщил в милицию.

Сегодня утром подростка передали матери. С ним все в порядке.-0-