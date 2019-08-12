Пропавшего в Борисове мальчика нашли в минском метро

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители нашли 11-летнего Акима Попова, который ушел из дома в Борисове и уехал на электричке в Минск. Ребенок находился в метро. Такую информацию в своем Telegram-канале разместила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Аким Попов найден сотрудниками ОМОН ГУВД Мингорисполкома. Мальчик находился на станции метро "Первомайская", "С ним все хорошо. Мы выражаем благодарность всем тем, кто участвовал в поисковых мероприятиях", - написала Ольга Чемоданова.

Как сообщалось, Аким Попов пропал 12 августа в 9 утра. Спустя полтора часа его видели на железнодорожной станции Печинский. Он садился в электричку в направлении Минска. Ранее мальчик неоднократно уходил из дома, его не раз находили на станциях столичного метрополитена.-0-