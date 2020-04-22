Пропавшего в Гродненском районе подростка нашли у знакомого

22 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Пропавшего несколько дней назад 16-летнего жителя Гродненского района нашли у его знакомого. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Вечером 21 апреля в милицию обратилась бабушка несовершеннолетнего. Она рассказала, что внук еще 19 апреля отправился на учебу в Щучинский сельскохозяйственный лицей. Местонахождение подростка было неизвестно.

"Все это время он находился у своего знакомого. Живым и невредимым его передали бабушке", - сообщили в милиции.

Также милиционеры поблагодарили всех, кто помог в поиске несовершеннолетнего.-0-