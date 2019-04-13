Пропавшего в Каменецком районе малыша нашли в мелиоративном канале

13 апреля, Минск /Корр.БЕЛТА/. Двухлетнего мальчика, который пропал три дня назад в деревне Любашки Каменецкого района, нашли в мелиоративном канале, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.

На место выехала следственно-оперативная группа. "Мальчика нашли, причина смерти устанавливается", - сказал Сергей Дученко.

Мелиоративный канал расположен возле деревни Головчицы. По предварительным данным, между местом, где нашли мальчика, и домом родителей не менее 2,5 км.

Как сообщалось, по факту пропажи ребенка возбуждено уголовное дело. В поисках малыша принимали участие сотрудники Каменецкого РОВД, МЧС, районного отдела Департамента охраны, а также добровольцы. Использовались квадрокоптер, тепловизоры. Координацией поисков занималось руководство УСК по Брестской области.

За помощью в поисках ребенка вечером 10 апреля обратилась 18-летняя жительница деревни Любашки. Женщина рассказала сотрудникам милиции, что ее маленький сын пропал. Последний раз она видела его возле дома примерно в четыре часа дня.

Мальчика зовут Иван Волошин.