Пропавшего в лесу пенсионера нашли в Кореличском районе

29 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Кореличском районе нашли пропавшего накануне в лесу пенсионера, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

В дежурную часть Кореличского РОВД вечером 28 августа обратилась женщина. Она рассказала о пропаже отца. 83-летний мужчина утром ушел за грибами и домой так и не пришел.

"Пенсионер пошел на тихую охоту в районе деревни Комаровичи. Местные леса труднопроходимые, там много горок и спусков", - рассказали в милиции.

Поиски пропавшего начались незамедлительно. Утром 29 августа мужчину нашли в лесу. Он был в сознании, однако сам передвигаться не мог из-за слабости и обезвоживания. Пенсионера передали медикам.-0-