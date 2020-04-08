Пропавшего в Ляховичах подростка задержали при попытке незаконно пересечь границу с Украиной

8 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Столинском районе пограничники задержали подростка при попытке незаконного пересечения государственной границы, сообщил БЕЛТА официальный представитель Пинского пограничного отряда Михаил Бут-Гусаим.

Вечером 7 апреля пограничникам поступила информация от жителей приграничной деревни Бухличи. Сельчане сообщили о незнакомом молодом человеке в их деревне. Группа погранзаставы "Речица" незамедлительно выехала в населенный пункт и задержала нарушителя. Им оказался 15-летний житель Ганцевичского района, учащийся Ляховичского аграрного колледжа, который намеревался незаконно пересечь границу и попасть в Украину. При себе у парня были личные вещи, мобильный телефон и несколько географических карт.

Пограничники передали нарушителя сотрудникам милиции. При дальнейшем разбирательстве выяснилось, что он находился в розыске как без вести пропавший. Парень 6 апреля ушел из общежития колледжа и с тех пор о его местонахождении ничего не было известно.

После профилактической беседы подростка передали родителям. К слову, 9 апреля ему исполнится 16 лет - возраст, с которого наступает административная ответственность за совершенные проступки.-0-