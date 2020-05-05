Пропавшего в Минске 17-летнего парня нашли у границы с Россией

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пропавшего Артема Зенкевича вместе с товарищами нашли у границы с Россией. Об этом проинформировало МВД Беларуси в своем Telegram-канале, сообщает БЕЛТА.

"Сотрудники Госавтоинспекции Добрушского РОВД обнаружили молодого человека с двумя товарищами на границе с Россией и доставили их в райотдел. Молодые люди направлялись за границу на заработки. В ближайшее время двое несовершеннолетних будут переданы родителям", - проинформировали в ведомстве.

Как сообщалось, милиция разыскивала 17-летнего жителя Минска Артема Зенкевича. Парень утром 4 мая ушел из дома на ул.Бурдейного и пропал.-0-