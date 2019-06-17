Пропавшего в Минске гражданина Германии нашли

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пропавший в Минске гражданин Германии Мартин Мейстер найден, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию поисково-спасательного отряда "Ангел".
"Так сложились обстоятельства, что у Мартина сломался телефон и мужчина не мог связаться со своими друзьями и сообщить о своем местонахождении. Однако все хорошо, мужчина найден", - рассказали в ПСО "Ангел".
Ранее сообщалось, что в Минске пропал гражданин Германии Мартин Мейстер. Он находился в одном из столичных клубов, откуда 16 июня около 6.00 ушел в неизвестном направлении и пропал.-0-
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