Пропавшего в Минске подростка нашли в Москве

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пропавшего в Минске 16-летнего Никиту Тимирбулатова нашли в Москве. Информацию об этом разместила в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"Оперативники Первомайского РУВД Минска во взаимодействии с российскими коллегами установили местонахождение разыскиваемого Никиты Тимирбулатова в Москве. Сотрудники московской полиции оформляют подростка в приемник-распределитель", - проинформировала Ольга Чемоданова.

Выяснилось, что Никита был в гостях у своей подруги, которая вместе с матерью недавно переехала из Минска в Москву. С подростком все в порядке. В ближайшее время он будет передан родителям.

Как сообщалось, оперативники Первомайского РУВД Минска разыскивали без вести пропавшего Никиту Тимирбулатова 2003 года рождения. Подросток вечером 15 января ушел из дома на ул. Кнорина. Мама Никиты надеялась, что он вернется, поэтому в милицию обратилась только вечером 16 января.-0-