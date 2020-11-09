Пропавшего в Рогачевском районе мужчину нашли мертвым

9 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Рогачевском районе нашли тело пропавшего мужчины, которого искали с 5 ноября, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

Как уточнили в областной организации ОСВОД, около полудня 5 ноября пропавший ушел с луга с конем. Сотрудники РОВД продолжали поиски мужчины 1964 года рождения, пропавшего возле деревни Звонец, 8 ноября. В этот день было установлено местонахождение лошади с повозкой пропавшего сельчанина. По данным ОСВОДа, они стояли в 2 м от берега заболоченной поймы реки Днепр вблизи деревни Шапчицы этого же района. Примерно в 13.56 работники МЧС извлекли животное. Лошадь в ветеринарной помощи не нуждалась.

На месте также работала поисковая группа Рогачевской спасательной станции. В нескольких метрах от берега на глубине 1,5-1,7 м обнаружено и тело погибшего.

По предварительной информации, мужчина пытался освободить лошадь от упряжи, но при этом сам погиб: не смог выбраться из воды с вязким грунтом.

Обстоятельства и причины происшествия выясняются.-0-