Пропавшего воспитанника школы-интерната нашли в Бресте

6 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Пропавшего в Пинском районе 14-летнего Ярослава Дырмана нашли в Бресте, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД облисполкома Наталья Сахарчук.

Утром 4 октября подросток самовольно ушел из Молотковичской вспомогательной школы-интерната. Сегодня днем его нашли в Бресте. Он находился на остановке общественного транспорта в северо-западной части областного центра. "С мальчиком все в порядке. Решается вопрос о доставке подростка в Молотковичи", - сказала Наталья Сахарчук. Она добавила, что сотрудники милиции выражают благодарность за помощь волонтерам поисково-спасательного отряда.

По неподтвержденной информации, Ярослав добрался до Бреста попутным транспортом.-0-