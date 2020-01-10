Пропавший более двух месяцев назад пятилетний мальчик из Гродно нашелся в Анапе

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пятилетний мальчик из Гродно, который пропал в конце октября, нашелся - отец увез его в Анапу. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Гродненского облисполкома Евгений Дудко.

"Мальчик нашелся, сейчас он находится в Российской Федерации, в городе Анапа, ждем его возвращения домой", - сказал он. Отец сам вышел на связь с матерью ребенка. По словам мужчины, с сыном все хорошо, скоро они вместе вернутся домой.

Как сообщалось ранее, мать мальчика обратилась в милицию вечером 28 октября. Женщина сообщила о том, что ее бывший супруг около 11.30 того же дня забрал из детского сада их общего ребенка, и их местонахождение ей неизвестно. Правоохранители незамедлительно организовали поисковые мероприятия. Следователи принимали в них непосредственное участие, оказывали необходимую помощь органам внутренних дел при проведении первоначальных действий (осмотров, назначении экспертиз). Позже Гродненский межрайонный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по факту безвестного исчезновения двух жителей областного центра - 44-летнего Витольда Якимчика и его пятилетнего сына Михаэля Якимчика.-0-