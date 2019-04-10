Пропавший парень из Мозыря найден в районе железнодорожного вокзала в Гомеле

10 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Пропавший парень из Мозыря найден в районе железнодорожного вокзала станции Гомель, сообщили БЕЛТА в УВД Гомельского облисполкома.

О местонахождении подростка в милицию сообщили граждане. "В настоящее время юноша в сопровождении тренеров клуба направляется в Мозырь", - рассказали в УВД.

В Мозырский РОВД 8 апреля с заявлением обратился местный житель. Он сообщил, что его 17-летний сын утром 7 апреля уехал в Гомель в составе футбольной команды на игру, и на момент обращения его местонахождение было неизвестно.-0-