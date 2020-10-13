Пропавший почти год назад витебчанин найден мертвым

13 октября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Пропавший в 2019 году витебчанин найден мертвым, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД облисполкома Виталий Сапроненко.

20-летний Роман Лазуко пропал в ноябре прошлого года. Молодой человек, страдающий диабетом первого типа, ушел из дому. О его местонахождении ничего не было известно до 9 октября: в этот день в лесу возле деревни Поляи Витебского района скелетированный труп нашел грибник. Сотрудники уголовного розыска Первомайского РОВД смогли установить, что останки принадлежат пропавшему Роману Лазуко.

Причина смерти молодого человека будет установлена после экспертиз.-0-