Пропавший в Бресте футболист из Нигерии найден

18 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители нашли пропавшего в Бресте 20-летнего гражданина Республики Нигерия Зади Чукву Еммануела, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Брестского облисполкома.

"20-летний гражданин Республики Нигерия Зади Чукву Еммануел найден. Правоохранители установили его местонахождение. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего", - сказали в УВД. Других подробностей нет.

Как сообщалось, в милицию обратился представитель футбольной команды и сообщил, что 7 мая после спортивных сборов спортсмен не вернулся в гостиницу. Предполагалось, что иностранец мог отправиться в Минск.-0-