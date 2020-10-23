Пропавший в Гомеле 17-летний подросток найден

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пропавший в Гомеле 17-летний Владислав Ромашко найден. Такая информация размещена в официальном Telegram-канале МВД "Разыскивает милиция", сообщает БЕЛТА.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий милиционеры обнаружили несовершеннолетнего в Минске. Его нашли в арендованной его знакомыми квартире", - говорится в сообщении. С подростком все в порядке. В ближайшее время его доставят в Гомель.

Как сообщалось, подросток 18 октября ушел из общежития Костюковского государственного аграрно-технического профессионального лицея, о его местонахождении ничего не было неизвестно.-0-