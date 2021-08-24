Пропавший в Лунинецком районе подросток найден

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24 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Пропавший в Лунинецком районе 13-летний Максим Хлуда найден, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Брестского облисполкома.
Из деревни Велута, где он живет, парень уехал днем 23 августа на велосипеде. Почти сутки его местонахождение было неизвестно. "В ходе оперативно-разыскных мероприятий милиционеры нашли юношу около деревни Вулька-2 Лунинецкого района", - сообщили в УВД.
Подростка передали медикам, его жизни и здоровью ничего не угрожает.-0-
Из деревни Велута, где он живет, парень уехал днем 23 августа на велосипеде. Почти сутки его местонахождение было неизвестно. "В ходе оперативно-разыскных мероприятий милиционеры нашли юношу около деревни Вулька-2 Лунинецкого района", - сообщили в УВД.
Подростка передали медикам, его жизни и здоровью ничего не угрожает.-0-