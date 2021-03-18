Пропавший в Смиловичах 13-летний школьник найден

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/.13-летний житель городского поселка Смиловичи Червенского района Марк Запрудский найден, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Разыскивает милиция".

Пропавшего школьника вблизи железнодорожного вокзала в столице нашли сотрудники Управления уголовного розыска УВД Минского облисполкома. С мальчиком все в порядке. В ближайшее время он будет передан родителям.

Как сообщалось, сегодня около 16.00 мальчик ушел из дома и о его местонахождении ничего не было известно. -0-