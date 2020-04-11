Пропавшую 14-летнюю школьницу нашли в Толочинском районе

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Толочинском районе нашлась 14-летняя Надежда Щербенок, которая 9 апреля ушла из дома в деревне Заболотье и пропала. Информацию об этом разместила в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

С девочкой все в порядке, ее здоровью ничто не угрожает. Выяснилось, что после того, как ушла из дома, она уехала с односельчанином в соседнюю деревню. Надежда ночевала в заброшенном доме, а днем намеренно скрывалась, несмотря на то, что видела, как ее ищут. Позже она вышла из своего укрытия и вернулась домой.-0-