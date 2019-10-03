Пропавшую девять дней назад девушку нашли в лесу под Минском

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В лесу под Минском найдена 28-летняя жительница поселка Чисть Минской области Анастасия Герко, пропавшая девять дней назад. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Минского облисполкома.

Девушка ушла из дома утром 23 сентября. Во время поисковой операции 2 октября сотрудники уголовного розыска Молодечненского РОВД обнаружили ее в лесополосе недалеко от деревни Качино Минского района, в 300 м от автодороги Р28 Минск-Молодечно-Нарочь.

В истощенном состоянии девушка лежала на земле. Ее личные вещи были разбросаны в радиусе 10 м. Оперативники передали Анастасию Герко прибывшей бригаде скорой помощи. Как рассказала девушка, все девять дней она блуждала в лесном массиве.-0-