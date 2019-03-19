Пропавшую девочку из Буда-Кошелевского района нашли в Гомеле

19 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Установлено местонахождение несовершеннолетней Марии Киселевой 2004 года рождения, которая 17 марта вышла из дома, сообщили БЕЛТА в группе информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.
Сегодня оперативники уголовного розыска Буда-Кошелевского РОВД нашли девушку на железнодорожном вокзале Гомеля. "В настоящее время милиционеры сопровождают несовершеннолетнюю в городской поселок Уваровичи для передачи родственникам", - отметили в УВД.
По данным правоохранителей, состояние здоровья девочки опасений не вызывает.-0-
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