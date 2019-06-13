Пропавшую девочку из Жлобина нашли в России

13 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в тесном взаимодействии с правоохранительными органами России установлено местонахождение семилетней Елизаветы Кирейчук, которая пропала без вести 12 июня в Жлобине, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.
Девочка обнаружена на территории России. В настоящее время она находится в Старицком отделе полиции УМВД по Тверской области и будет передана законному представителю для возвращения домой.
Сотрудники уголовного розыска выясняют все обстоятельства произошедшего.-0-
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