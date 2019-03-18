Пропавшую в аэропорту пенсионерку нашли у знакомых

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пенсионерка Татьяна Воробьева, которую разыскивали как пропавшую без вести, найдена, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.
Женщина находилась у знакомых, ее здоровью ничего не угрожает.
Как сообщалось, женщина 14 марта прилетела в Национальный аэропорт Минск из Израиля, куда она отправлялась для паломничества. В 23.33 прошла таможенный контроль. До 17 марта она находилась в аэропорту, а затем о ее местонахождении ничего не было известно.-0-
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