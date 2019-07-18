Пропавшую в Логойском районе 15-летнюю девочку нашел участковый

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участковый инспектор милиции нашел пропавшую 15-летнюю Галину Веремийчик, которая всю ночь ехала на велосипеде. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

Логойским РОВД прекращен розыск Галины Веремийчик. Подростка обнаружил сотрудник милиции из соседнего района - старший участковый инспектор милиции из Вилейского РОВД Вадим Язинский. Выяснилось, что пропавшая заблудилась, выехала на велосипеде не на ту дорогу и направилась в сторону Минска.

Сотрудник милиции был в отпуске и сегодня ехал в столицу. Около 13.30 рядом с д.Вепраты увидел девочку, которая катила велосипед. По приметам узнал в ней разыскиваемого подростка и остановился. "Спросил, не ее ли ищут. Она ответила утвердительно. Сказала, что приехала в Крайск 17 июля к подруге в гости. Поехала домой, но заблудилась и ехала всю ночь. Так и оказалась в Вилейском районе. Наездила около 50-60 км. Заднее колесо у велосипеда спустило, поэтому она его уже вела рядом", - рассказал участковый.

Правоохранитель позвонил в уголовный розыск Логойского РОВД. Сотрудники забрали уставшего подростка и отвезли домой.

Как сообщалось, девочка 17 июля около 17.25 уехала из агрогородка Крайск в агрогородок Малые Нестановичи на велосипеде и пропала. Ее разыскивала милиция.-0-