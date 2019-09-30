Пропавшую в Витебском районе девушку-инвалида нашли

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30 сентября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебском районе нашли 30-летнюю Елену Балобанову, которая 26 сентября ушла из дома и не вернулась, сообщила БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова.
"Она вышла к людям в районе кольцевой возле поселка Витьба. В настоящий момент Елена дома. Для оценки состояния здоровья ее обследуют медики", - отметила Ольга Шкуратова.
Как сообщалось, девушка проживает в деревне Андроновичи. 26 сентября около 17.00 она ушла из дома и не вернулась. Елена - инвалид 2-й группы (страдает эпилепсией).-0-