Пропавшую воспитанницу минского детдома нашли в России

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Разыскиваемая без вести пропавшая Виктория Ляховская найдена в России. Информацию об этом разместила в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Вчера на улице в Твери сотрудники полиции обратили внимание на девушку, выглядевшую растерянно. "Выяснилось, что она не местная, прибыла на поезде из Минска. Связавшись с белорусскими коллегами, российские правоохранители установили, что ею является разыскиваемая Виктория Ляховская", - рассказала Ольга Чемоданова.

Жизни и здоровью минчанки ничего не угрожает, она доставлена в местный приемник-распределитель для задержанных за бродяжничество. "В ближайшее время Виктория вернется в Беларусь и будет возвращена в детский дом", - проинформировала Ольга Чемоданова.

Как сообщалось, вечером 5 января 14-летняя Виктория ушла из детского дома №5 в Минске, ее разыскивала милиция. Ранее девочка неоднократно уходила.-0-