Прораба в Барановичах осудили на три года колонии за хищение стройматериалов

20 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Барановичская межрайонная прокуратура поддержала в суде государственное обвинение в отношении 40-летнего местного жителя, которому инкриминированы хищение имущества в крупном размере путем использования своих полномочий, а также служебный подлог. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Брестской области.

Мужчина трудился производителем работ в одной из строительных организаций. Как установило судебное следствие, он противоправно завладел стройматериалами стоимостью свыше Br9,9 тыс. Затем, оформив подложные документы о списании материалов, продал их за Br2 тыс.

Действия прораба квалифицированы по ч.3 ст.210 и ч.1 ст.427 Уголовного кодекса. С учетом представленных гособвинителем доказательств суд признал его виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на 3 года со штрафом в размере 200 базовых величин. Также мужчина на 5 лет лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-