Против могилевского "продавца обуви" возбуждено несколько уголовных дел

28 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Продавец обуви в интернете обманывал жителей Беларуси - возбуждено несколько уголовных дел, сообщили БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома.

"В оперативно-дежурную службу Ленинского РОВД Могилева с заявлениями обратились сразу несколько человек, каждый из которых жаловался на то, что стал жертвой обмана. Так, 46-летняя жительница Молодечно рассказала, что хотела купить кроссовки через интернет, однако как только она перевела на счет продавца Br340, последний перестал отвечать на ее сообщения. 17-летний житель Гродно оказался в такой же ситуации: списавшись с одним из пользователей социальной сети о приобретении кроссовок, парень перевел на чужой счет Br310. Больше ни денег, ни кроссовок он не видел, равно как и "продавца" спортивной обуви", - отметили в УВД.

Спустя несколько дней с похожей претензией в милицию обратился 20-летний рабочий одной из организаций, который также не дождался желаемой посылки с обувью для бега стоимостью Br100. Как и 23-летний житель города Бреста, обратившийся за помощью неделей позже. Его кроссовки стоили Br310, но после перевода денег продавец пропал.

Могилевские правоохранители выяснили, что во всех случаях фигурирует один и тот же продавец, 20-летний нигде не работающий житель Могилева, ранее уже неоднократно судимый, в том числе за хулиганство. В социальных сетях он предлагал всем желающим приобрести качественную спортивную обувь по небольшим ценам. Парень размещал фотографии различных кроссовок, снабжал их подписями и комментариями, переписывался с потенциальными клиентами. И когда граждане пересылали ему деньги, он переставал выходить на связь, обрывая все контакты. Деньги от нечестных сделок молодой человек тратил на собственные нужды.

Сейчас в отношении фигуранта возбуждено несколько уголовных дел, следователями дана правовая оценка.-0-