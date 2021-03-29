Противотанковую мину обнаружили в Брестской крепости

29 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. На территории Брестской крепости рабочие обнаружили противотанковую мину времен войны, сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома.

Сегодня на территории Свято-Рождество-Богородицкого монастыря, расположенного на Госпитальном острове, рабочие обратили внимание на металлический предмет, напоминающий боеприпас со следами коррозии. О находке сообщили в милицию.

Прибывшие на место специалисты саперно-пиротехнической группы в/ч 5526 установили, что это противотанковая мина ТМ-46 времен Великой Отечественной войны. Снаряд предназначался для выведения из строя гусеничной и колесной техники противника. Военнослужащие обследовали территорию, других взрывных устройств не обнаружено. Боеприпас уничтожен.-0-