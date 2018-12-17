Провалившегося под лед лося спасли в Мядельском районе

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Мядельском районе помощь спасателей понадобилась лосю. Животное провалилось под лед на озере Мядель и не смогло выбраться самостоятельно. Такая информация размещена на сайте МЧС, сообщает БЕЛТА.
Информация о том, что на озере Мядель около деревни Волочек провалился под лед лось, поступила спасателям 16 декабря в 13.40. "Когда к месту вызова прибыли подразделения МЧС, животное находилось в полынье в 50 метрах от берега и не могло выйти на берег", - рассказали в МЧС.
Специальным инструментом и бензопилой спасатели прорезали лед в направлении берега. После этого лось сам смог выбраться из воды.-0-
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