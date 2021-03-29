Провалившегося под лед рыбака спасли в Гродненском районе

29 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненском районе сотрудники ОСВОД спасли провалившегося под лед рыбака. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Гродненской областной организации Белорусского республиканского общества спасания на водах.

Инцидент произошел 28 марта на озере Белом в Гродненском районе. Пожилой мужчина, несмотря на хрупкий лед, решил порыбачить. В какой-то момент он оказался в воде. К счастью, все происходило неподалеку от спасательной станции. Сотрудники ОСВОД спасли мужчину.

В области действует запрет выхода на лед. Несмотря на его еще внушительную толщину в 16-18 см, лед очень рыхлый и непрочный, взрослого человека может не удержать. В связи с этим спасатели-осводовцы дежурят в усиленном режиме, постоянно проводят рейды по популярным у рыбаков водоемам.-0-