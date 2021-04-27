Проверяются сообщения о минировании четырех школ в Минске - ГУВД

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проверяются сообщения о минировании нескольких школ в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Сегодня на почту нескольких учреждений образования поступили электронные сообщения о заложенном взрывном устройстве. В частности, это средние школы №144 (Красина, 65), №2 (Семеняко, 38), №51 (Дроздовича, 3), №4 (Красноармейская, 11).

На места выехали сотрудники милиции, предпринимаются необходимые меры безопасности, работают саперно-пиротехнические группы.

"Приносим свои извинения за доставленные неудобства, связанные с предпринятыми мерами безопасности. Благодарим за проявленное терпение и понимание", - отметили в ГУВД.-0-