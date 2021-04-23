23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проводится проверка по факту получения подростком электротравмы на рыбалке в Мстиславском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

"По данным следствия, днем 22 апреля 16-летний парень рыбачил на берегу водоема вблизи деревни Гуторовщина Мстиславского района. При перемещении вдоль берега подросток зацепил удочкой высоковольтный кабель, в результате чего получил электротравму. От электрического разряда на нем загорелась одежда. Находящиеся вблизи рыбаки оказали помощь и вызвали медиков. С ожогами более 70% тела юноша госпитализирован", - рассказали в СК.

По данному факту Мстиславским районным отделом проводится доследственная проверка.

Ранее Следственный комитет сообщал о подобном несчастном случае в Осиповичах. Летом прошлого года 13-летний мальчик, проходя по платформе остановочного пункта, зацепил удочкой высоковольтный кабель, в результате чего получил ожоги 40% тела.

Следователи напоминают рыбакам о необходимости быть осторожными и не рыбачить в зоне линий электропередач. Удар током можно получить, даже не коснувшись удочкой провода, если предмет окажется на расстоянии около метра от высоковольтной линии.-0-