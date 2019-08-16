Проживающий в Минске гражданин Казахстана похищал деньги с карт-счетов в других странах

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главное следственное управление Следственного комитета завершило расследование уголовного дела о хищении крупной суммы с карт-счетов банковских платежных карт зарубежных держателей. Такая информация размещена на сайте СК, сообщает БЕЛТА.

По данным следствия, проживающий в Минске 38-летний гражданин Казахстана с августа 2018 года по февраль 2019 года незаконно покупал имущество в белорусских интернет-магазинах, расплачиваясь деньгами иностранных граждан. "Мужчина имел в своем распоряжении данные карт, эмитированных банками США и Великобритании, и осуществлял покупки дорогостоящих вещей, действуя совместно с неустановленными лицами", - отметили в Следственном комитете.

Обвиняемый применял различные меры конспирации. "Так, при заказе товара в интернет-магазинах он не указывал свое настоящее имя и скрывал адрес проживания, договариваясь с операторами и курьерами о получении имущества в городе или в пунктах самовывоза. Обращался за помощью к так называемым дропам - подставным физическим лицам, которые за небольшое денежное вознаграждение (как правило, около Br10-15) забирали этот товар и передавали обвиняемому. Иногда мужчина обращался с подобными просьбами к таксистам, которым помимо стоимости по тарифу доплачивал определенную сумму", - рассказали подробности преступной схемы в СК.

Незаконно приобретенное имущество гражданин Казахстана использовал для собственных нужд - делал ремонт в квартире, обставлял ее мебелью и техникой. Кое-что он продавал на популярных интернет-площадках бесплатных объявлений со значительной скидкой. Например, новые наушники AirPods мужчина предлагал за Br250 при рыночной стоимости таких же в специализированных магазинах не менее Br420, а часы Samsung Gear S3 Frontier - за Br550 (рыночная цена на тот момент - не менее Br799).

По данным следствия, действиями обвиняемого причинен ущерб на общую сумму не менее Br60 тыс., а общее число эпизодов противоправной деятельности превышает 150. "Противоправные действия мужчины удалось пресечь благодаря сотрудничеству следователей, сотрудников управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий МВД, представителей платежной системы Visa International и служб безопасности банковских учреждений Беларуси", - подчеркнули в СК.

При расследовании проведены осмотры техники и виртуальных хранилищ обвиняемого. К материалам уголовного дела приобщены заключения фоноскопических, компьютерных и других экспертиз, проведенных сотрудниками ГКСЭ. Кроме того, следователи провели комплекс следственных и других процессуальных действий, чтобы восстановить переписку обвиняемого с другими участниками преступной схемы.

Мужчине предъявлено обвинение по ч.4 ст.212 (хищение имущества и покушение на хищение имущества в особо крупном размере, путем введения в компьютерную систему ложной информации, совершенных группой лиц по предварительному сговору, сопряженных с несанкционированным доступом к компьютерной информации) УК. На время следствия к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Материалы дела переданы прокурору для направления в суд.

Уголовное дело в отношении неустановленных лиц, действовавших в сговоре с фигурантом, выделено в отдельное производство. Расследование продолжается.-0-