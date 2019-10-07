Прыгнувшего с многоэтажки мужчину в Гродно спас "куб жизни"

7 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно из окна многоэтажки пытался выпрыгнуть мужчина, для его спасения развернули "куб жизни". Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.

Вечером 5 октября в центр оперативного управления поступило сообщение о чрезвычайной ситуации на ул.Пестрака. Из окна, расположенного на четвертом этаже жилого дома, собирался прыгнуть мужчина.

"Через несколько минут спасатели прибыли на место. Был развернут так называемый куб жизни", - рассказали в областном управлении МЧС. 43-летний мужчина прыгнул и попал на "куб". После его передали медикам. Обстоятельства поступка выясняются.

Фото Гродненского областного управления МЧС

В МЧС отметили, что основное назначение пневматического прыжкового спасательного устройства, или "куба жизни", - эвакуация людей с верхних этажей зданий в случае различных ЧП.-0-