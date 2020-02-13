Психотроп под видом чая и почтовые марки с ЛСД - таможенники рассказали о необычных нарушениях

13 февраля, Минск /Юлия Неманкова - БЕЛТА/. Минская региональная таможня рассказала о самых необычных попытках незаконной пересылки товаров в международных почтовых отправлениях в 2019 году, сообщает БЕЛТА.

Таможенники в марте обнаружили в посылке из Китая две упаковки сухой растительной массы. Отправитель заявил, что это чай. Однако экспертиза установила, что это трава эфедры - опасный психотроп, не используемый в медицинских целях.

Пакет марихуаны, приклеенный внутри детской открытки

Еще один необычный случай произошел в июле. В посылке из Нидерландов оказался пакетик марихуаны. Он был приклеен внутри детской открытки. А в доме получателя посылки сотрудники таможни нашли специальную курительную трубку с частицами марихуаны внутри.

Марки, пропитанные ЛСД

В сентябре два раза пытались переслать белорусам марки, пропитанные опасным психотропным веществом - лизергидом (ЛСД). В первом случае 750 марок были запаяны в вакуумный пакет, во втором служебная собака обнаружила две марки, спрятанные в поздравительной открытке.

Необработанный янтарь

В четырех почтовых отправлениях, которые следовали из Беларуси в Кувейт в августе, таможенники обнаружили 12 кусков необработанного янтаря весом 6 кг, вывоз которого с территории ЕАЭС запрещен. В сопроводительных документах о пересылке минерала не было упомянуто. Отправители пытались вывезти янтарь под видом камней для аквариума и сувениров.

Кокаин вместо батарейки

В апреле сотрудники таможни в одной из посылок из Израиля нашли кокаин. Отправитель использовал необычный способ: наркотик в прозрачном пакете был завернут в фольгированную бумагу, помещенную в отсек для батареи в машинке для стрижки. Начиненная кокаином машинка вместе с насадками и инструкцией находилась в коробке из-под мобильного телефона.

"Еженедельно, выявляя десятки правонарушений, минские таможенники сталкиваются с необычными попытками незаконного перемещения товаров через границу. Особое место в данном списке занимают международные почтовые отправления. К слову, абсолютно все МПО, прибывающие в Беларусь, оформляются сотрудниками Минской региональной таможни", - отметили в ведомстве.-0-

Фото Минской региональной таможни