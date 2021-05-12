Публично оскорбил Президента - Барановичская межрайпрокуратура направила уголовное дело в суд

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Барановичская межрайонная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 47-летнего местного жителя. Ему инкриминировано публичное оскорбление Президента Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Брестской области.

"Согласно материалам дела, нетрезвый мужчина 20 ноября 2020 года сделал запись в книге замечаний и предложений АЗС РУП "Белоруснефть-Брестоблнефтепродукт", в которой оскорбил главу государства. Осознавая унизительный характер записи, обвиняемый рассчитывал на то, что она станет доступной неопределенному кругу лиц. Свою вину он признал в полном объеме", - рассказали в прокуратуре.

После изучения материалов дела в прокуратуре пришли к выводу об обоснованности обвинения, объективном исследовании обстоятельств преступления. Согласились с квалификацией содеянного по ч.1 ст.368 Уголовного кодекса.

Уголовное дело находилось в производстве Барановичского межрайонного отдела Следственного комитета.

С учетом данных о личности обвиняемого примененную ранее к нему меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении прокурор оставил без изменения.-0-